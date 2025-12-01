Preço de Pug Inu hoje

O preço ao vivo de Pug Inu (PUG) hoje é --, com uma variação de 1.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUG para USD é de -- por PUG.

Pug Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 66,536, com um fornecimento em circulação de 353.84T PUG. Nas últimas 24 horas, PUG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUG movimentou-se +1.52% na última hora e +22.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pug Inu (PUG)

Capitalização de mercado $ 66.54K$ 66.54K $ 66.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 66.54K$ 66.54K $ 66.54K Fornecimento Circulante 353.84T 353.84T 353.84T Fornecimento total 353,835,017,919,209.06 353,835,017,919,209.06 353,835,017,919,209.06

A capitalização de mercado atual de Pug Inu é $ 66.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUG é 353.84T, com um fornecimento total de 353835017919209.06. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 66.54K.