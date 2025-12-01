Preço de PudgyStrategy hoje

O preço ao vivo de PudgyStrategy (PUDGYSTR) hoje é $ 0.00168608, com uma variação de 0.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUDGYSTR para USD é de $ 0.00168608 por PUDGYSTR.

PudgyStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,683,497, com um fornecimento em circulação de 1.00B PUDGYSTR. Nas últimas 24 horas, PUDGYSTR foi negociado entre $ 0.00167054 (mínimo) e $ 0.00170704 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0254713, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUDGYSTR movimentou-se +0.17% na última hora e +43.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Capitalização de mercado $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

