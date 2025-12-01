Preço de Public Mint hoje

O preço ao vivo de Public Mint (MINT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINT para USD é de -- por MINT.

Public Mint ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,122.13, com um fornecimento em circulação de 106.53M MINT. Nas últimas 24 horas, MINT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.36, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MINT movimentou-se -- na última hora e +7.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Public Mint (MINT)

Capitalização de mercado $ 17.12K$ 17.12K $ 17.12K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.18K$ 40.18K $ 40.18K Fornecimento Circulante 106.53M 106.53M 106.53M Fornecimento total 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Public Mint é $ 17.12K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MINT é 106.53M, com um fornecimento total de 250000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.18K.