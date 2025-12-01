Preço de Pubhouse Dominance Index hoje

O preço ao vivo de Pubhouse Dominance Index (PUB) hoje é --, com uma variação de 7.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUB para USD é de -- por PUB.

Pubhouse Dominance Index ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 158,377, com um fornecimento em circulação de 975.35M PUB. Nas últimas 24 horas, PUB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00208552, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUB movimentou-se -2.42% na última hora e -2.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pubhouse Dominance Index (PUB)

Capitalização de mercado $ 158.38K$ 158.38K $ 158.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 158.38K$ 158.38K $ 158.38K Fornecimento Circulante 975.35M 975.35M 975.35M Fornecimento total 975,350,230.661 975,350,230.661 975,350,230.661

A capitalização de mercado atual de Pubhouse Dominance Index é $ 158.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUB é 975.35M, com um fornecimento total de 975350230.661. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 158.38K.