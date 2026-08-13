Preço de Pubhouse hoje

O preço ao vivo de Pubhouse (PUB) hoje é $ 0, com uma variação de 49.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUB para USD é de $ 0 por PUB.

Pubhouse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,891, com um fornecimento em circulação de 999.98M PUB. Nas últimas 24 horas, PUB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUB movimentou-se +0.89% na última hora e +140.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pubhouse (PUB)

Capitalização de mercado $ 32.89K$ 32.89K $ 32.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.89K$ 32.89K $ 32.89K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,984,754.015069 999,984,754.015069 999,984,754.015069

A capitalização de mercado atual de Pubhouse é $ 32.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUB é 999.98M, com um fornecimento total de 999984754.015069. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.89K.