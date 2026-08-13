Qual é o preço atual de pSTAKE Finance?

pSTAKE Finance está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está PSTAKE hoje?

A volatilidade do preço de PSTAKE nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para pSTAKE Finance?

O token flutuou entre R$0E-15 (mínimo) e R$0E-15 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação PSTAKE gerou?

Nas últimas 24 horas, PSTAKE acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$6.0632859655038000, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para pSTAKE Finance?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como PSTAKE se compara a outros tokens de Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Proof of Stake (PoS),Blast Ecosystem,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad?

Dentro da categoria Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Liquid Staking Governance Tokens,Sui Ecosystem,Base Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Proof of Stake (PoS),Blast Ecosystem,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Sequoia Capital Portfolio,Liquid Staking,BTCfi Protocol,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad, PSTAKE mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.