Preço de Pryzm hoje

O preço ao vivo de Pryzm (PRYZM) hoje é $ 0.00144104, com uma variação de 7.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRYZM para USD é de $ 0.00144104 por PRYZM.

Pryzm ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 358,825, com um fornecimento em circulação de 249.00M PRYZM. Nas últimas 24 horas, PRYZM foi negociado entre $ 0.00129901 (mínimo) e $ 0.00147796 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.120383, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00080626.

No desempenho de curto prazo, PRYZM movimentou-se -0.19% na última hora e +26.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pryzm (PRYZM)

Capitalização de mercado $ 358.83K$ 358.83K $ 358.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Fornecimento Circulante 249.00M 249.00M 249.00M Fornecimento total 1,065,418,169.605681 1,065,418,169.605681 1,065,418,169.605681

