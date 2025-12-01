Preço de Prystine hoje

O preço ao vivo de Prystine (PRYS) hoje é --, com uma variação de 0.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRYS para USD é de -- por PRYS.

Prystine ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 128,938, com um fornecimento em circulação de 999.98M PRYS. Nas últimas 24 horas, PRYS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00595177, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PRYS movimentou-se -0.51% na última hora e -9.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Prystine (PRYS)

Capitalização de mercado $ 128.94K$ 128.94K $ 128.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 128.94K$ 128.94K $ 128.94K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,984,155.401847 999,984,155.401847 999,984,155.401847

