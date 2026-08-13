Preço de Project DogCat DOGC hoje

O preço ao vivo de Project DogCat DOGC (DOGC) hoje é $ 0.00180508, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOGC para USD é de $ 0.00180508 por DOGC.

Project DogCat DOGC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 180,508, com um fornecimento em circulação de 100.00M DOGC. Nas últimas 24 horas, DOGC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0018771, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00168954.

No desempenho de curto prazo, DOGC movimentou-se -- na última hora e +1.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 36.44.

Informações de mercado de Project DogCat DOGC (DOGC)

Capitalização de mercado $ 180.51K$ 180.51K $ 180.51K Volume (24h) $ 36.44$ 36.44 $ 36.44 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 180.51K$ 180.51K $ 180.51K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Project DogCat DOGC é $ 180.51K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 36.44. A oferta em circulação de DOGC é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 180.51K.