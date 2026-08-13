Preço de Project DogCat DCAT hoje

O preço ao vivo de Project DogCat DCAT (DCAT) hoje é $ 0.00180514, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DCAT para USD é de $ 0.00180514 por DCAT.

Project DogCat DCAT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 180,514, com um fornecimento em circulação de 100.00M DCAT. Nas últimas 24 horas, DCAT foi negociado entre $ 0.00180204 (mínimo) e $ 0.00180722 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00184969, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00172207.

No desempenho de curto prazo, DCAT movimentou-se +0.03% na última hora e +1.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.24.

Informações de mercado de Project DogCat DCAT (DCAT)

Capitalização de mercado $ 180.51K$ 180.51K $ 180.51K Volume (24h) $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 180.51K$ 180.51K $ 180.51K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Project DogCat DCAT é $ 180.51K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.24. A oferta em circulação de DCAT é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 180.51K.