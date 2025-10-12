O que é Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem. In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM. Key Features - Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions - Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data - EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem. - Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services - Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: - Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required. - Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution. - PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email. - Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users. - And there's more!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Privix (PRIVIX) Quanto vale hoje o Privix (PRIVIX)? O preço ao vivo de PRIVIX em USD é 0.068499 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PRIVIX para USD? $ 0.068499 . Confira o O preço atual de PRIVIX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Privix? A capitalização de mercado de PRIVIX é $ 1.44M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PRIVIX? O fornecimento circulante de PRIVIX é de 21.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PRIVIX? PRIVIX atingiu um preço máximo histórico de 0.373502 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PRIVIX? PRIVIX atingiu um preço minímo histórico de 0.05677 USD . Qual é o volume de negociação de PRIVIX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PRIVIX é -- USD . PRIVIX vai subir ainda este ano? PRIVIX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PRIVIX para uma análise mais detalhada.

