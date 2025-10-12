O preço ao vivo de Privix hoje é 0.068499 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PRIVIX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PRIVIX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Privix hoje é 0.068499 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PRIVIX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PRIVIX facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 PRIVIX para USD

$0.068499
+1.90%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Privix (PRIVIX)
Última atualização da página: 2025-10-12 15:04:08 (UTC+8)

Informações de preço de Privix (PRIVIX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.05902
Mínimo 24h
$ 0.06846
Máximo 24h

$ 0.05902
$ 0.06846
$ 0.373502
$ 0.05677
+0.74%

+1.92%

-2.45%

-2.45%

O preço em tempo real de Privix (PRIVIX) é $0.068499. Nas últimas 24 horas, PRIVIX foi negociado entre a mínima de $ 0.05902 e a máxima de $ 0.06846, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PRIVIX é $ 0.373502, enquanto o mais baixo é $ 0.05677.

Em termos de desempenho de curto prazo, PRIVIX variou +0.74% na última hora, +1.92% nas últimas 24 horas e -2.45% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Privix (PRIVIX)

$ 1.44M
--
$ 1.44M
21.00M
21,000,000.0
A capitalização de mercado atual de Privix é $ 1.44M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PRIVIX é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.44M.

Histórico de preços de Privix (PRIVIX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Privix em USD foi de $ +0.00128751.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Privix em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Privix em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Privix em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00128751+1.92%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Privix (PRIVIX)

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

Recurso de Privix (PRIVIX)

Previsão de preço do Privix (em USD)

Quanto valerá Privix (PRIVIX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Privix (PRIVIX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Privix.

Confira a previsão de preço de Privix agora!

Tokenomics de Privix (PRIVIX)

Compreender a tokenomics de Privix (PRIVIX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PRIVIX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Privix (PRIVIX)

Quanto vale hoje o Privix (PRIVIX)?
O preço ao vivo de PRIVIX em USD é 0.068499 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PRIVIX para USD?
O preço atual de PRIVIX para USD é $ 0.068499. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Privix?
A capitalização de mercado de PRIVIX é $ 1.44M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PRIVIX?
O fornecimento circulante de PRIVIX é de 21.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PRIVIX?
PRIVIX atingiu um preço máximo histórico de 0.373502 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PRIVIX?
PRIVIX atingiu um preço minímo histórico de 0.05677 USD.
Qual é o volume de negociação de PRIVIX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PRIVIX é -- USD.
PRIVIX vai subir ainda este ano?
PRIVIX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PRIVIX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 15:04:08 (UTC+8)

