O preço ao vivo de Private Aviation Finance Token (CINO) hoje é $ 0.01300578, com uma variação de 0.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CINO para USD é de $ 0.01300578 por CINO.

Private Aviation Finance Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,581,998, com um fornecimento em circulação de 659.71M CINO. Nas últimas 24 horas, CINO foi negociado entre $ 0.01281437 (mínimo) e $ 0.0132336 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.053481, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01194596.

No desempenho de curto prazo, CINO movimentou-se -0.37% na última hora e +2.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

