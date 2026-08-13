Preço de Privasea AI hoje

O preço ao vivo de Privasea AI (PRAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRAI para USD é de $ 0 por PRAI.

Privasea AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 113,666, com um fornecimento em circulação de 206.04M PRAI. Nas últimas 24 horas, PRAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.096207, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PRAI movimentou-se -0.46% na última hora e -1.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 88.75.

Informações de mercado de Privasea AI (PRAI)

Capitalização de mercado $ 113.67K$ 113.67K $ 113.67K Volume (24h) $ 88.75$ 88.75 $ 88.75 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 551.68K$ 551.68K $ 551.68K Fornecimento Circulante 206.04M 206.04M 206.04M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Privasea AI é $ 113.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 88.75. A oferta em circulação de PRAI é 206.04M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 551.68K.