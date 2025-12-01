Preço de Prism AI hoje

O preço ao vivo de Prism AI (PRSAI) hoje é $ 0.00539882, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PRSAI para USD é de $ 0.00539882 por PRSAI.

Prism AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,398.82, com um fornecimento em circulação de 1.00M PRSAI. Nas últimas 24 horas, PRSAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.617031, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00199182.

No desempenho de curto prazo, PRSAI movimentou-se -- na última hora e -4.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Prism AI (PRSAI)

Capitalização de mercado $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.40K$ 5.40K $ 5.40K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

