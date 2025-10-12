Informações de preço de Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00849701 Máximo 24h $ 0.0126975 Máximo histórico $ 0.01911756 Menor preço $ 0.00040001 Variação de Preço (1h) +1.33% Alteração de Preço (1D) +6.83% Variação de Preço (7d) +42.37%

O preço em tempo real de Predi by Virtuals (PREDI) é $0.00968793. Nas últimas 24 horas, PREDI foi negociado entre a mínima de $ 0.00849701 e a máxima de $ 0.0126975, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PREDI é $ 0.01911756, enquanto o mais baixo é $ 0.00040001.

Em termos de desempenho de curto prazo, PREDI variou +1.33% na última hora, +6.83% nas últimas 24 horas e +42.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Predi by Virtuals (PREDI)

Capitalização de mercado $ 4.81M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.62M Fornecimento Circulante 498.98M Fornecimento total 998,981,413.0

A capitalização de mercado atual de Predi by Virtuals é $ 4.81M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PREDI é 498.98M, com um fornecimento total de 998981413.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.62M.