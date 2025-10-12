O preço ao vivo de Predi by Virtuals hoje é 0.00968793 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PREDI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PREDI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Predi by Virtuals hoje é 0.00968793 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de PREDI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de PREDI facilmente na MEXC agora.

Preço de Predi by Virtuals (PREDI)

Preço em tempo real de 1 PREDI para USD

$0.00968956
$0.00968956
+6.80%1D
Gráfico de preço em tempo real de Predi by Virtuals (PREDI)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:25:39 (UTC+8)

Informações de preço de Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00849701
$ 0.00849701$ 0.00849701
Mínimo 24h
$ 0.0126975
$ 0.0126975$ 0.0126975
Máximo 24h

$ 0.00849701
$ 0.00849701$ 0.00849701

$ 0.0126975
$ 0.0126975$ 0.0126975

$ 0.01911756
$ 0.01911756$ 0.01911756

$ 0.00040001
$ 0.00040001$ 0.00040001

+1.33%

+6.83%

+42.37%

+42.37%

O preço em tempo real de Predi by Virtuals (PREDI) é $0.00968793. Nas últimas 24 horas, PREDI foi negociado entre a mínima de $ 0.00849701 e a máxima de $ 0.0126975, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PREDI é $ 0.01911756, enquanto o mais baixo é $ 0.00040001.

Em termos de desempenho de curto prazo, PREDI variou +1.33% na última hora, +6.83% nas últimas 24 horas e +42.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Predi by Virtuals (PREDI)

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

--
----

$ 9.62M
$ 9.62M$ 9.62M

498.98M
498.98M 498.98M

998,981,413.0
998,981,413.0 998,981,413.0

A capitalização de mercado atual de Predi by Virtuals é $ 4.81M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PREDI é 498.98M, com um fornecimento total de 998981413.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.62M.

Histórico de preços de Predi by Virtuals (PREDI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Predi by Virtuals em USD foi de $ +0.0006193.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Predi by Virtuals em USD foi de $ -0.0004832116.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Predi by Virtuals em USD foi de $ +0.0050540622.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Predi by Virtuals em USD foi de $ +0.005695009552062148.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.0006193+6.83%
30 dias$ -0.0004832116-4.98%
60 dias$ +0.0050540622+52.17%
90 dias$ +0.005695009552062148+142.63%

O que é Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Predi by Virtuals (PREDI)

Site oficial

Previsão de preço do Predi by Virtuals (em USD)

Quanto valerá Predi by Virtuals (PREDI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Predi by Virtuals (PREDI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Predi by Virtuals.

Confira a previsão de preço de Predi by Virtuals agora!

PREDI para moedas locais

Tokenomics de Predi by Virtuals (PREDI)

Compreender a tokenomics de Predi by Virtuals (PREDI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PREDI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Predi by Virtuals (PREDI)

Quanto vale hoje o Predi by Virtuals (PREDI)?
O preço ao vivo de PREDI em USD é 0.00968793 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de PREDI para USD?
O preço atual de PREDI para USD é $ 0.00968793. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Predi by Virtuals?
A capitalização de mercado de PREDI é $ 4.81M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de PREDI?
O fornecimento circulante de PREDI é de 498.98M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PREDI?
PREDI atingiu um preço máximo histórico de 0.01911756 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PREDI?
PREDI atingiu um preço minímo histórico de 0.00040001 USD.
Qual é o volume de negociação de PREDI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PREDI é -- USD.
PREDI vai subir ainda este ano?
PREDI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PREDI para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:25:39 (UTC+8)

