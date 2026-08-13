Preço de Precious Metals USD hoje

O preço ao vivo de Precious Metals USD (PMUSD) hoje é $ 0.648484, com uma variação de 0.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PMUSD para USD é de $ 0.648484 por PMUSD.

Precious Metals USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 60,958,322, com um fornecimento em circulação de 94.00M PMUSD. Nas últimas 24 horas, PMUSD foi negociado entre $ 0.645687 (mínimo) e $ 0.654531 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.08, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.113327.

No desempenho de curto prazo, PMUSD movimentou-se +0.00% na última hora e +44.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.30K.

Informações de mercado de Precious Metals USD (PMUSD)

Capitalização de mercado $ 60.96M$ 60.96M $ 60.96M Volume (24h) $ 1.30K$ 1.30K $ 1.30K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 60.96M$ 60.96M $ 60.96M Fornecimento Circulante 94.00M 94.00M 94.00M Fornecimento total 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221 94,001,203.62222221

A capitalização de mercado atual de Precious Metals USD é $ 60.96M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.30K. A oferta em circulação de PMUSD é 94.00M, com um fornecimento total de 94001203.62222221. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 60.96M.