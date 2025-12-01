Preço de Powerloom hoje

O preço ao vivo de Powerloom (POWER) hoje é $ 0.00303713, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POWER para USD é de $ 0.00303713 por POWER.

Powerloom ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 527,441, com um fornecimento em circulação de 173.11M POWER. Nas últimas 24 horas, POWER foi negociado entre $ 0.00300323 (mínimo) e $ 0.00310036 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.330112, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0025641.

No desempenho de curto prazo, POWER movimentou-se -0.00% na última hora e +10.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Powerloom (POWER)

Capitalização de mercado $ 527.44K$ 527.44K $ 527.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Fornecimento Circulante 173.11M 173.11M 173.11M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

