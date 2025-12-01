Preço de Portals hoje

O preço ao vivo de Portals (PORTALS) hoje é $ 0.01519046, com uma variação de 0.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PORTALS para USD é de $ 0.01519046 por PORTALS.

Portals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,488,562, com um fornecimento em circulação de 230.00M PORTALS. Nas últimas 24 horas, PORTALS foi negociado entre $ 0.01513114 (mínimo) e $ 0.01859983 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.269855, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01513114.

No desempenho de curto prazo, PORTALS movimentou-se -0.28% na última hora e -13.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Portals (PORTALS)

Capitalização de mercado $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.17M$ 15.17M $ 15.17M Fornecimento Circulante 230.00M 230.00M 230.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Portals é $ 3.49M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PORTALS é 230.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.17M.