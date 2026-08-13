Preço de Port3 Network hoje

O preço ao vivo de Port3 Network (PORT3) hoje é $ 0, com uma variação de 11.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PORT3 para USD é de $ 0 por PORT3.

Port3 Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 160,483, com um fornecimento em circulação de 273.87M PORT3. Nas últimas 24 horas, PORT3 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.326537, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0.

No desempenho de curto prazo, PORT3 movimentou-se +0.00% na última hora e -13.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.28K.

Informações de mercado de Port3 Network (PORT3)

Capitalização de mercado $ 160.48K$ 160.48K $ 160.48K Volume (24h) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 585.97K$ 585.97K $ 585.97K Fornecimento Circulante 273.87M 273.87M 273.87M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Port3 Network é $ 160.48K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.28K. A oferta em circulação de PORT3 é 273.87M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 585.97K.