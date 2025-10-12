O que é Popu (POPU)

$POPU — Born in the Toilet, Aiming for the Moon 🚽🌕 $POPU is an original meme coin on Solana with a unique and ridiculous character that stands out in the sea of clones. Inspired by the viral rise of $PEPE, $POPU carries that same degen spirit — but with a new face, raw humor, and a community that doesn’t take itself too seriously. No roadmap. No promises. Just pure meme energy, organic growth, and unstoppable toilet-born momentum. $POPU — Born in the Toilet, Aiming for the Moon 🚽🌕 $POPU is an original meme coin on Solana with a unique and ridiculous character that stands out in the sea of clones. Inspired by the viral rise of $PEPE, $POPU carries that same degen spirit — but with a new face, raw humor, and a community that doesn’t take itself too seriously. No roadmap. No promises. Just pure meme energy, organic growth, and unstoppable toilet-born momentum.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Popu (POPU) Quanto vale hoje o Popu (POPU)? O preço ao vivo de POPU em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de POPU para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de POPU para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Popu? A capitalização de mercado de POPU é $ 5.99K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de POPU? O fornecimento circulante de POPU é de 998.77M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de POPU? POPU atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de POPU? POPU atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de POPU? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para POPU é -- USD . POPU vai subir ainda este ano? POPU pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do POPU para uma análise mais detalhada.

