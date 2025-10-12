Informações de preço de PoPi 4i (POPI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.64% Alteração de Preço (1D) +14.81% Variação de Preço (7d) -32.33% Variação de Preço (7d) -32.33%

O preço em tempo real de PoPi 4i (POPI) é --. Nas últimas 24 horas, POPI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de POPI é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, POPI variou +0.64% na última hora, +14.81% nas últimas 24 horas e -32.33% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PoPi 4i (POPI)

Capitalização de mercado $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K Fornecimento Circulante 819.70M 819.70M 819.70M Fornecimento total 999,700,476.472713 999,700,476.472713 999,700,476.472713

A capitalização de mercado atual de PoPi 4i é $ 10.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POPI é 819.70M, com um fornecimento total de 999700476.472713. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.06K.