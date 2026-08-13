Qual é o preço atual de PoP Planet?

PoP Planet está sendo negociado a R$0.0707466210847038096000, o que representa uma variação de preço de 19.31% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como P se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 19.31% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se P está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como PoP Planet está se saindo em comparação com tokens da categoria BNB Chain Ecosystem,Decentralized Identifier (DID),Binance Alpha Spotlight?

No segmento BNB Chain Ecosystem,Decentralized Identifier (DID),Binance Alpha Spotlight, P demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de PoP Planet hoje?

A capitalização de mercado de R$9904046.89996142982000 coloca P no ranking #2223, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0585870769043961972000 e R$0.0734662303343384190000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente P está sendo negociado?

PoP Planet gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de P?

Com 140000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.