Preço de poors hoje

O preço ao vivo de poors (POORS) hoje é --, com uma variação de 12.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POORS para USD é de -- por POORS.

poors ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,436, com um fornecimento em circulação de 996.51M POORS. Nas últimas 24 horas, POORS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POORS movimentou-se +1.01% na última hora e -26.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de poors (POORS)

Capitalização de mercado $ 23.44K$ 23.44K $ 23.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.44K$ 23.44K $ 23.44K Fornecimento Circulante 996.51M 996.51M 996.51M Fornecimento total 996,512,574.5753491 996,512,574.5753491 996,512,574.5753491

A capitalização de mercado atual de poors é $ 23.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POORS é 996.51M, com um fornecimento total de 996512574.5753491. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.44K.