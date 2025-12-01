Preço de Poop hoje

O preço ao vivo de Poop (POOP) hoje é $ 0.0121646, com uma variação de 1.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POOP para USD é de $ 0.0121646 por POOP.

Poop ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,002,520, com um fornecimento em circulação de 165.02M POOP. Nas últimas 24 horas, POOP foi negociado entre $ 0.01173966 (mínimo) e $ 0.01250677 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.064116, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01111591.

No desempenho de curto prazo, POOP movimentou-se +1.39% na última hora e -0.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Poop (POOP)

Capitalização de mercado $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.13M$ 12.13M $ 12.13M Fornecimento Circulante 165.02M 165.02M 165.02M Fornecimento total 999,998,307.803749 999,998,307.803749 999,998,307.803749

A capitalização de mercado atual de Poop é $ 2.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POOP é 165.02M, com um fornecimento total de 999998307.803749. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.13M.