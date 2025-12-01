Preço de Poolz Finance hoje

O preço ao vivo de Poolz Finance (POOLX) hoje é $ 0.180698, com uma variação de 2.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POOLX para USD é de $ 0.180698 por POOLX.

Poolz Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 984,486, com um fornecimento em circulação de 5.23M POOLX. Nas últimas 24 horas, POOLX foi negociado entre $ 0.184649 (mínimo) e $ 0.190387 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.18, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.155338.

No desempenho de curto prazo, POOLX movimentou-se -2.99% na última hora e -5.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Poolz Finance (POOLX)

Capitalização de mercado $ 984.49K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.03M Fornecimento Circulante 5.23M Fornecimento total 5,500,000.0

