Preço de POOH hoje

O preço ao vivo de POOH (POOH) hoje é $ 0, com uma variação de 3.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POOH para USD é de $ 0 por POOH.

POOH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,562,285, com um fornecimento em circulação de 420.69T POOH. Nas últimas 24 horas, POOH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POOH movimentou-se -0.14% na última hora e +7.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de POOH (POOH)

Capitalização de mercado $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Fornecimento Circulante 420.69T 420.69T 420.69T Fornecimento total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de POOH é $ 1.56M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POOH é 420.69T, com um fornecimento total de 420690000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.56M.