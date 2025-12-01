Preço de Ponzimon hoje

O preço ao vivo de Ponzimon (PONZI) hoje é $ 0.00527474, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PONZI para USD é de $ 0.00527474 por PONZI.

Ponzimon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,210, com um fornecimento em circulação de 5.92M PONZI. Nas últimas 24 horas, PONZI foi negociado entre $ 0.00523392 (mínimo) e $ 0.00527474 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.519954, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00398362.

No desempenho de curto prazo, PONZI movimentou-se -- na última hora e -3.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ponzimon (PONZI)

Capitalização de mercado $ 31.21K$ 31.21K $ 31.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 64.04K$ 64.04K $ 64.04K Fornecimento Circulante 5.92M 5.92M 5.92M Fornecimento total 12,140,416.061568 12,140,416.061568 12,140,416.061568

