Qual é o preço atual de Polymarket PreStocks?

Polymarket PreStocks está sendo negociado a R$710.0271017715789000, o que representa uma variação de preço de 1.17% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como POLYMARKET se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 1.17% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se POLYMARKET está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Polymarket PreStocks está se saindo em comparação com tokens da categoria Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Solana Token-2022,PreStocks Ecosystem,Tokenized Pre-IPO Stocks?

No segmento Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Solana Token-2022,PreStocks Ecosystem,Tokenized Pre-IPO Stocks, POLYMARKET demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Polymarket PreStocks hoje?

A capitalização de mercado de R$3421715.26369521363000 coloca POLYMARKET no ranking #3278, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$697.048273388571000 e R$780.7842665468961000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente POLYMARKET está sendo negociado?

Polymarket PreStocks gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de POLYMARKET?

Com 4818.969612469 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.