Preço de PolkaBridge hoje

O preço ao vivo de PolkaBridge (PBR) hoje é --, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PBR para USD é de -- por PBR.

PolkaBridge ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,997, com um fornecimento em circulação de 72.18M PBR. Nas últimas 24 horas, PBR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.95, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PBR movimentou-se -- na última hora e -42.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PolkaBridge (PBR)

Capitalização de mercado $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.24K$ 34.24K $ 34.24K Fornecimento Circulante 72.18M 72.18M 72.18M Fornecimento total 74,907,562.98485717 74,907,562.98485717 74,907,562.98485717

A capitalização de mercado atual de PolkaBridge é $ 33.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PBR é 72.18M, com um fornecimento total de 74907562.98485717. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.24K.