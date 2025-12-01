Preço de POLAR AI hoje

O preço ao vivo de POLAR AI (POLAR) hoje é --, com uma variação de 1.92% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POLAR para USD é de -- por POLAR.

POLAR AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 58,965, com um fornecimento em circulação de 1.00B POLAR. Nas últimas 24 horas, POLAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POLAR movimentou-se -- na última hora e -13.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de POLAR AI (POLAR)

Capitalização de mercado $ 58.97K$ 58.97K $ 58.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 58.97K$ 58.97K $ 58.97K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

