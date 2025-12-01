Preço de POL Staked WBERA hoje

O preço ao vivo de POL Staked WBERA (SWBERA) hoje é $ 1.088, com uma variação de 4.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWBERA para USD é de $ 1.088 por SWBERA.

POL Staked WBERA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,096,319, com um fornecimento em circulação de 19.16M SWBERA. Nas últimas 24 horas, SWBERA foi negociado entre $ 1.088 (mínimo) e $ 1.16 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.33, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.088.

No desempenho de curto prazo, SWBERA movimentou-se -1.95% na última hora e -12.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de POL Staked WBERA (SWBERA)

Capitalização de mercado $ 21.10M$ 21.10M $ 21.10M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.10M$ 21.10M $ 21.10M Fornecimento Circulante 19.16M 19.16M 19.16M Fornecimento total 19,159,832.12556968 19,159,832.12556968 19,159,832.12556968

