Preço de PokPok Agent Brain by Virtuals hoje

O preço ao vivo de PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) hoje é --, com uma variação de 3.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CTDA para USD é de -- por CTDA.

PokPok Agent Brain by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 148,985, com um fornecimento em circulação de 161.53M CTDA. Nas últimas 24 horas, CTDA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01343034, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CTDA movimentou-se +0.73% na última hora e -15.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Capitalização de mercado $ 148.99K$ 148.99K $ 148.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 922.32K$ 922.32K $ 922.32K Fornecimento Circulante 161.53M 161.53M 161.53M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

