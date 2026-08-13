Preço de POKEAHOE hoje

O preço ao vivo de POKEAHOE (POKEAHOE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POKEAHOE para USD é de $ 0 por POKEAHOE.

POKEAHOE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 188,320, com um fornecimento em circulação de 659.94M POKEAHOE. Nas últimas 24 horas, POKEAHOE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POKEAHOE movimentou-se -0.12% na última hora e +17.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 392.35.

Informações de mercado de POKEAHOE (POKEAHOE)

Capitalização de mercado $ 188.32K$ 188.32K $ 188.32K Volume (24h) $ 392.35$ 392.35 $ 392.35 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 237.90K$ 237.90K $ 237.90K Fornecimento Circulante 659.94M 659.94M 659.94M Fornecimento total 983,136,314.00545 983,136,314.00545 983,136,314.00545

A capitalização de mercado atual de POKEAHOE é $ 188.32K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 392.35. A oferta em circulação de POKEAHOE é 659.94M, com um fornecimento total de 983136314.00545. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 237.90K.