Preço de Poggers hoje

O preço ao vivo de Poggers ($POGGERS) hoje é --, com uma variação de 3.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $POGGERS para USD é de -- por $POGGERS.

Poggers ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,114, com um fornecimento em circulação de 984.67M $POGGERS. Nas últimas 24 horas, $POGGERS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $POGGERS movimentou-se -0.17% na última hora e -22.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Poggers ($POGGERS)

Capitalização de mercado $ 27.11K$ 27.11K $ 27.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.11K$ 27.11K $ 27.11K Fornecimento Circulante 984.67M 984.67M 984.67M Fornecimento total 984,674,629.4162228 984,674,629.4162228 984,674,629.4162228

A capitalização de mercado atual de Poggers é $ 27.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $POGGERS é 984.67M, com um fornecimento total de 984674629.4162228. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.11K.