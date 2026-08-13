Preço de Pod the Squire hoje

O preço ao vivo de Pod the Squire (SQUIRE) hoje é $ 0.00111458, com uma variação de 10.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SQUIRE para USD é de $ 0.00111458 por SQUIRE.

Pod the Squire ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,114,191, com um fornecimento em circulação de 999.82M SQUIRE. Nas últimas 24 horas, SQUIRE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00111629 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00777335, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SQUIRE movimentou-se +6.36% na última hora e +85.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 161.22K.

Informações de mercado de Pod the Squire (SQUIRE)

Capitalização de mercado $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volume (24h) $ 161.22K$ 161.22K $ 161.22K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Fornecimento Circulante 999.82M 999.82M 999.82M Fornecimento total 999,818,791.001657 999,818,791.001657 999,818,791.001657

A capitalização de mercado atual de Pod the Squire é $ 1.11M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 161.22K. A oferta em circulação de SQUIRE é 999.82M, com um fornecimento total de 999818791.001657. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.11M.