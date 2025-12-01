Preço de Pockemy hoje

O preço ao vivo de Pockemy (PKM) hoje é $ 0.00033583, com uma variação de 3.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PKM para USD é de $ 0.00033583 por PKM.

Pockemy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 336,371, com um fornecimento em circulação de 999.90M PKM. Nas últimas 24 horas, PKM foi negociado entre $ 0.00032306 (mínimo) e $ 0.00034234 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03301221, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000802.

No desempenho de curto prazo, PKM movimentou-se -0.28% na última hora e -16.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pockemy (PKM)

Capitalização de mercado $ 336.37K$ 336.37K $ 336.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 336.37K$ 336.37K $ 336.37K Fornecimento Circulante 999.90M 999.90M 999.90M Fornecimento total 999,902,088.759581 999,902,088.759581 999,902,088.759581

A capitalização de mercado atual de Pockemy é $ 336.37K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PKM é 999.90M, com um fornecimento total de 999902088.759581. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 336.37K.