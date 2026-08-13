O que é Pochita on Ethereum?

Pochita on Ethereum é um projeto 100% Community Take-Over (CTO), impulsionado por uma comunidade inspirada em memes. É uma evolução do meme cripto viral que se tornou popular após a adoção de Pochita, um novo cachorro criado pelo dono de Balltze, a sensação dos memes Cheems.

O que torna Pochita on Ethereum único?

Sem envolvimento de desenvolvedores ou equipes centralizadas, o projeto está inteiramente nas mãos da comunidade. Ele personifica a descentralização, onde as decisões e a direção são tomadas pelos seus apoiadores e detentores.

Para que pode ser usado Pochita on Ethereum?

O token $POCHITA simboliza uma visão compartilhada de colaboração, criatividade e diversão no espaço cripto, impulsionada inteiramente pela sua comunidade apaixonada e ativa.

Qual é o preço atual de Pochita on Ethereum?

Pochita on Ethereum está sendo negociado a R$, apresentando uma variação de preço de -0.03% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está POCHITA hoje?

A volatilidade do preço de POCHITA nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Pochita on Ethereum?

O token flutuou entre R$ (mínimo) e R$ (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação POCHITA gerou?

Nas últimas 24 horas, POCHITA acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Pochita on Ethereum?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como POCHITA se compara a outros tokens de Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed?

Dentro da categoria Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed, POCHITA mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.