Preço de Plutus SYK hoje

O preço ao vivo de Plutus SYK (PLSSYK) hoje é $ 0.01228895, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PLSSYK para USD é de $ 0.01228895 por PLSSYK.

Plutus SYK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,346, com um fornecimento em circulação de 4.26M PLSSYK. Nas últimas 24 horas, PLSSYK foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PLSSYK movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.20.

Informações de mercado de Plutus SYK (PLSSYK)

Capitalização de mercado $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K Volume (24h) $ 0.20$ 0.20 $ 0.20 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.35K$ 52.35K $ 52.35K Fornecimento Circulante 4.26M 4.26M 4.26M Fornecimento total 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316 4,259,589.395756316

A capitalização de mercado atual de Plutus SYK é $ 52.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.20. A oferta em circulação de PLSSYK é 4.26M, com um fornecimento total de 4259589.395756316. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.35K.