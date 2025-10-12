Informações de preço de PLURcoin (PLUR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00022573$ 0.00022573 $ 0.00022573 Menor preço $ 0.00015891$ 0.00015891 $ 0.00015891 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) +0.83% Variação de Preço (7d) +0.83%

O preço em tempo real de PLURcoin (PLUR) é $0.00022457. Nas últimas 24 horas, PLUR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de PLUR é $ 0.00022573, enquanto o mais baixo é $ 0.00015891.

Em termos de desempenho de curto prazo, PLUR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e +0.83% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de PLURcoin (PLUR)

Capitalização de mercado $ 246.35K$ 246.35K $ 246.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.60M$ 12.60M $ 12.60M Fornecimento Circulante 1.10B 1.10B 1.10B Fornecimento total 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

A capitalização de mercado atual de PLURcoin é $ 246.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PLUR é 1.10B, com um fornecimento total de 56097013924.83797. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.60M.