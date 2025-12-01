Preço de Plume Staked ETH hoje

O preço ao vivo de Plume Staked ETH (PETH) hoje é $ 2,969.3, com uma variação de 0.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PETH para USD é de $ 2,969.3 por PETH.

Plume Staked ETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 126,740, com um fornecimento em circulação de 42.74 PETH. Nas últimas 24 horas, PETH foi negociado entre $ 2,932.95 (mínimo) e $ 2,992.34 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,947.99, enquanto a mínima histórica foi de $ 2,616.67.

No desempenho de curto prazo, PETH movimentou-se +0.00% na última hora e +6.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Plume Staked ETH (PETH)

Capitalização de mercado $ 126.74K$ 126.74K $ 126.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 126.74K$ 126.74K $ 126.74K Fornecimento Circulante 42.74 42.74 42.74 Fornecimento total 42.73790713899859 42.73790713899859 42.73790713899859

