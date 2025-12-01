Preço de Plazzy the dog hoje

O preço ao vivo de Plazzy the dog (PLAZZY) hoje é $ 0.00064236, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PLAZZY para USD é de $ 0.00064236 por PLAZZY.

Plazzy the dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 642,362, com um fornecimento em circulação de 1.00B PLAZZY. Nas últimas 24 horas, PLAZZY foi negociado entre $ 0.00064236 (mínimo) e $ 0.00064236 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00079773, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00021654.

No desempenho de curto prazo, PLAZZY movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Plazzy the dog (PLAZZY)

Capitalização de mercado $ 642.36K$ 642.36K $ 642.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 642.36K$ 642.36K $ 642.36K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

