Preço de Platform of meme coins hoje

O preço ao vivo de Platform of meme coins (PAYU) hoje é $ 0, com uma variação de 9.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PAYU para USD é de $ 0 por PAYU.

Platform of meme coins ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 603,279, com um fornecimento em circulação de 543.21T PAYU. Nas últimas 24 horas, PAYU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PAYU movimentou-se -0.17% na última hora e -18.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Platform of meme coins (PAYU)

Capitalização de mercado $ 603.28K$ 603.28K $ 603.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 603.28K$ 603.28K $ 603.28K Fornecimento Circulante 543.21T 543.21T 543.21T Fornecimento total 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0

A capitalização de mercado atual de Platform of meme coins é $ 603.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PAYU é 543.21T, com um fornecimento total de 543210987654321.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 603.28K.