Preço de Planet Horse V2 hoje

O preço ao vivo de Planet Horse V2 (PHORSE) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHORSE para USD é de -- por PHORSE.

Planet Horse V2 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,775, com um fornecimento em circulação de 300.00M PHORSE. Nas últimas 24 horas, PHORSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00181314, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PHORSE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Planet Horse V2 (PHORSE)

Capitalização de mercado $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Fornecimento Circulante 300.00M 300.00M 300.00M Fornecimento total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Planet Horse V2 é $ 62.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PHORSE é 300.00M, com um fornecimento total de 300000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.78K.