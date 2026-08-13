Preço de Planet Fatness hoje

O preço ao vivo de Planet Fatness (PHAT) hoje é $ 0, com uma variação de 6.99% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHAT para USD é de $ 0 por PHAT.

Planet Fatness ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,130.64, com um fornecimento em circulação de 789.34M PHAT. Nas últimas 24 horas, PHAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PHAT movimentou-se -0.33% na última hora e +9.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Planet Fatness (PHAT)

Capitalização de mercado $ 18.13K$ 18.13K $ 18.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.13K$ 18.13K $ 18.13K Fornecimento Circulante 789.34M 789.34M 789.34M Fornecimento total 999,275,891.35448 999,275,891.35448 999,275,891.35448

A capitalização de mercado atual de Planet Fatness é $ 18.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PHAT é 789.34M, com um fornecimento total de 999275891.35448. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.13K.