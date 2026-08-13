Preço de Pitch hoje

O preço ao vivo de Pitch (PITCH) hoje é $ 0.225481, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PITCH para USD é de $ 0.225481 por PITCH.

Pitch ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 210,953, com um fornecimento em circulação de 935.95K PITCH. Nas últimas 24 horas, PITCH foi negociado entre $ 0.225124 (mínimo) e $ 0.230156 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.59, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.217811.

No desempenho de curto prazo, PITCH movimentou-se -0.63% na última hora e -4.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 372.02K.

Informações de mercado de Pitch (PITCH)

Capitalização de mercado $ 210.95K$ 210.95K $ 210.95K Volume (24h) $ 372.02K$ 372.02K $ 372.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 210.95K$ 210.95K $ 210.95K Fornecimento Circulante 935.95K 935.95K 935.95K Fornecimento total 935,950.2105804858 935,950.2105804858 935,950.2105804858

A capitalização de mercado atual de Pitch é $ 210.95K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 372.02K. A oferta em circulação de PITCH é 935.95K, com um fornecimento total de 935950.2105804858. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 210.95K.