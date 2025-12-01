Preço de Pitaya hoje

O preço ao vivo de Pitaya (PITAYA) hoje é --, com uma variação de 2.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PITAYA para USD é de -- por PITAYA.

Pitaya ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 71,585, com um fornecimento em circulação de 998.81M PITAYA. Nas últimas 24 horas, PITAYA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PITAYA movimentou-se -0.02% na última hora e +9.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pitaya (PITAYA)

Capitalização de mercado $ 71.59K$ 71.59K $ 71.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 71.63K$ 71.63K $ 71.63K Fornecimento Circulante 998.81M 998.81M 998.81M Fornecimento total 999,383,441.684382 999,383,441.684382 999,383,441.684382

A capitalização de mercado atual de Pitaya é $ 71.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PITAYA é 998.81M, com um fornecimento total de 999383441.684382. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 71.63K.