Preço de PipTrade by Virtuals hoje

O preço ao vivo de PipTrade by Virtuals (PIP) hoje é $ 0, com uma variação de 7,54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIP para USD é de $ 0 por PIP.

PipTrade by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9 399,29, com um fornecimento em circulação de 1,00B PIP. Nas últimas 24 horas, PIP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PIP movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PipTrade by Virtuals (PIP)

Capitalização de mercado $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9,40K$ 9,40K $ 9,40K Fornecimento Circulante 1,00B 1,00B 1,00B Fornecimento total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

A capitalização de mercado atual de PipTrade by Virtuals é $ 9,40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PIP é 1,00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9,40K.