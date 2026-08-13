Em que rede blockchain Pippkin The Horse opera?

Pippkin The Horse opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de PIPPKIN?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de 0.00% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Pippkin The Horse pertence?

Pippkin The Horse se enquadra na categoria Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar PIPPKIN com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Pippkin The Horse?

Sua capitalização de mercado é de R$78281.7282251524017000, colocando o ativo na posição #9305. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de PIPPKIN estão atualmente em circulação?

Há 988736838.081069 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Pippkin The Horse hoje?

Nos últimos dias, PIPPKIN gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Pippkin The Horse flutuou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.