Preço de Pinto Coin hoje

O preço ao vivo de Pinto Coin (PINTO) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PINTO para USD é de -- por PINTO.

Pinto Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 56,057, com um fornecimento em circulação de 999.99M PINTO. Nas últimas 24 horas, PINTO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PINTO movimentou-se -- na última hora e +0.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pinto Coin (PINTO)

Capitalização de mercado $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,991,266.916244 999,991,266.916244 999,991,266.916244

A capitalização de mercado atual de Pinto Coin é $ 56.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PINTO é 999.99M, com um fornecimento total de 999991266.916244. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 56.06K.