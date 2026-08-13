Preço de Ping Ping and Fu Shuang hoje

O preço ao vivo de Ping Ping and Fu Shuang (熊猫) hoje é $ 0.00145614, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 熊猫 para USD é de $ 0.00145614 por 熊猫.

Ping Ping and Fu Shuang ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,455,670, com um fornecimento em circulação de 999.67M 熊猫. Nas últimas 24 horas, 熊猫 foi negociado entre $ 0.00134142 (mínimo) e $ 0.00167162 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00256112, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 熊猫 movimentou-se -0.94% na última hora e +23.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 24.46K.

Informações de mercado de Ping Ping and Fu Shuang (熊猫)

Capitalização de mercado $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volume (24h) $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Fornecimento Circulante 999.67M 999.67M 999.67M Fornecimento total 999,673,699.453014 999,673,699.453014 999,673,699.453014

A capitalização de mercado atual de Ping Ping and Fu Shuang é $ 1.46M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 24.46K. A oferta em circulação de 熊猫 é 999.67M, com um fornecimento total de 999673699.453014. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.46M.